Песков: действия НАТО требуют принятия ответных мер со стороны РФ

сегодня в 13:29

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что НАТО постепенно все ближе подбирается к российским границам, а это требует от РФ принятия ответных мер, сообщает ТАСС .

По словам Пескова, военная инфраструктура стран Североатлантического альянса постепенно и поступательно все ближе подбирается в сторону российских границ. К примеру, НАТО открывает дополнительные точки в Европе, а также организовывает логистические хабы в причерноморских городах.

По словам представителя Кремля, Североатлантический альянс преследует одну из главных своих целей — подавление России и нанесение ей стратегического поражения.

При этом Украине не теряет надежды стать членом НАТО. Песков считает, что со временем это может случиться и приведет к угрозе национальной безопасности России.

Песков уточнил, что все это заставляет РФ продумывать ответные и эффективные меры для противодействия Североатлантическому альянсу.

Ранее США анонсировали размещение своего дальнобойного оружия в Германии. Это произойдет в 2026 году.