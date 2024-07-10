Пентагон анонсировал размещение дальнобойного оружия в Германии

Пентагон: США приступят к размещению дальнобойного оружия в Германии в 2026 году

В министерстве обороны Соединенных Штатов заявили, что Вашингтон приступит к размещению дальнобойного оружия на территории Германии в 2026 году, сообщает РИА Новости .

Речь идет о зенитных ракетах SM-6, многоцелевых высокоточных дозвуковых крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковом оружии.

«США начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 году в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», — рассказали в Пентагоне.

В американском оборонном ведомстве добавили, что власти США и Германии достигли необходимых договоренностей. На сегодняшний день в Европе нет вооружения с такой большой дальностью действия.

Ранее стало известно, что США нарастили импорт беспилотников из ЕС в 5 раз с сентября 2023 года. Общая сумма закупки превысила 1 млн долларов. В течение 2023 года Вашингтон потратил на БПЛА 8,6 млн долларов.