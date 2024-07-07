США нарастили импорт беспилотников из Евросоюза в пять раз с сентября 2023 года

Согласно данным американских статслужб, начиная с сентября 2023 года, в США увеличился импорт беспилотников из Евросоюза в пять раз, общая сумма закупки превысила 1 млн долларов, сообщает РИА Новости .

В последний раз США делали крупную закупку дронов в сентябре 2023 года, тогда на импорт потратили 2 миллиона долларов. Затем импорт сократился, но уже в мае 2024 года вырос и сразу в пять раз. В сравнении с данными апреля 2024 года, всего за месяц Штаты купили дронов в ЕС на 1,2 млн долларов.

По итогам первых пяти месяцев 2024 года из Евросоюза в США доставили беспилотников на сумму 2,7 млн долларов. Стоит отметить, что до 2022 года Вашингтон совсем не делал закупок дронов в Евросоюзе.

В течение 2023 года США потратили на беспилотники 8,6 млн долларов.

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