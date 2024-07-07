Россия уничтожит ЗРК Patriot на Украине, заявил экс-советник Пентагона в интервью Dialogue Works, его слова цитирует RT .

У российских военных накоплен большой опыт по противодействию Patriot, сказал эксперт.

По его словам, россияне сначала запускают на установку ударный беспилотник, а потом, обнаружив цель, поражают ее ракетой.

«Не представляю, как украинцы смогут этого избежать. Я я не слышал, чтобы у Киева были подготовленные для таких задач кадры. Так что, когда Украина начнёт терять такие расчёты, а потерь не избежать, хотелось бы знать, кто же будет гибнуть», — резюмировал бывший американский военный.

Ранее власти Испании отказали Киеву в поставке Patriot.





