Испания предпочла Турцию Украине в размещении ПВО

сегодня в 02:39

Власти Испании отказали Киеву в поставке системы ПВО Patriot на Украину, пишет RT со ссылкой на издание El Periódico.

«Зеленский неоднократно просил у испанского премьера Педро Санчеса передать Киеву батарею зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, которая находится в Турции» — указано в публикации.

Все попытки Украины получить систему ПВО были безуспешными, подчеркивает автор статьи.

Свою позицию испанский премьер еще раз высказал 13 июня во время совместной пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее Вашингтон объявил о планах поставит Украине несколько комплексов Patriot за счет переноса срока поставок ЗРК в другие страны.