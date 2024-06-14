Байден попросил страны подождать свои Patriot ради Украины
США поставят Киеву несколько комплексов Patriot вне очереди
Вашингтон поставит Украине несколько комплексов Patriot вне очереди, заявил президент США Джо Байден, его слова цитирует ТАСС.
Речь идет о «нескольких системах» сказал Байден на совместной с Зеленским пресс-конференции в ходе саммита G7.
При этом глава Белого дома отметил, что США придется нарушить обязательства перед пятью странами.
«Пусть другие страны, которые ожидают поставок американских систем ПВО, знают: им придется подождать», — сообщил президент США.
Ранее Байден и Владимир Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности на 10 лет.