Байден попросил страны подождать свои Patriot ради Украины

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Вашингтон поставит Украине несколько комплексов Patriot вне очереди, заявил президент США Джо Байден, его слова цитирует ТАСС .

Речь идет о «нескольких системах» сказал Байден на совместной с Зеленским пресс-конференции в ходе саммита G7.

При этом глава Белого дома отметил, что США придется нарушить обязательства перед пятью странами.

«Пусть другие страны, которые ожидают поставок американских систем ПВО, знают: им придется подождать», — сообщил президент США.

Ранее Байден и Владимир Зеленский в Италии подписали соглашение по безопасности на 10 лет.