В НАТО потребовали лишить Россию поддержки

НАТО осудила помощь государств России и потребовала не поддерживать Москву, указано в декларации организации.

«НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает», — указано в итоговом документе стран блока.

В плане организации создать рекомендации по отношениям с Московой.

Ранее в декларации НАТО утверждалось, что альянс не намерен враждовать с Россией.