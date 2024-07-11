В НАТО потребовали лишить Россию поддержки
НАТО осудила помощь государств России
НАТО осудила помощь государств России и потребовала не поддерживать Москву, указано в декларации организации.
«НАТО потребовала от всего мира не оказывать никакой поддержки России и осуждает каждое государство, которое это делает», — указано в итоговом документе стран блока.
В плане организации создать рекомендации по отношениям с Московой.
Ранее в декларации НАТО утверждалось, что альянс не намерен враждовать с Россией.