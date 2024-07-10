В НАТО сообщили о плане отношений с Россией

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В декларации НАТО нет угрозы для России

НАТО не намерена противостоять России, пишет газета « Известия » со ссылкой на итоговый документ саммита организации

«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — следует из итоговой декларации саммита в Вашингтоне.

Ранее в НАТО заявили о необратимости пути Украины в альянс.

Также в документе содержатся тезисы о планах расширения организации в Черном море, на Балканах, Ближнем Востоке и Африке.