В НАТО сообщили о плане отношений с Россией
В декларации НАТО нет угрозы для России
НАТО не намерена противостоять России, пишет газета «Известия» со ссылкой на итоговый документ саммита организации
«НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России», — следует из итоговой декларации саммита в Вашингтоне.
Ранее в НАТО заявили о необратимости пути Украины в альянс.
Также в документе содержатся тезисы о планах расширения организации в Черном море, на Балканах, Ближнем Востоке и Африке.