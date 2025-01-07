В Корее опять выписали ордер на задержание президента Юн Сок Еля
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Западный окружной суд Сеула 7 января еще раз выписал ордер на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих республики.
Прошлый ордер на задержание выписали 31 декабря. Он действовал до 6 января.
3 января южнокорейские силовики попытались арестовать Юн Сок Еля. Они ворвались в резиденцию президента.
На протяжении нескольких часов происходили стычки с охраной главы государства. Она не разрешила провести обыск. В результате лидера страны арестовать не удалось.
Ранее в Сети выложили кадры попыток силовиков прорваться в резиденцию Юн Сок Еля.