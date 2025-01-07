В Корее опять выписали ордер на задержание президента Юн Сок Еля Политика сегодня в 14:52 Фото - © РИА Новости

Западный окружной суд Сеула 7 января еще раз выписал ордер на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Еля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих республики.

Прошлый ордер на задержание выписали 31 декабря. Он действовал до 6 января. 3 января южнокорейские силовики попытались арестовать Юн Сок Еля. Они ворвались в резиденцию президента. На протяжении нескольких часов происходили стычки с охраной главы государства. Она не разрешила провести обыск. В результате лидера страны арестовать не удалось. Ранее в Сети выложили кадры попыток силовиков прорваться в резиденцию Юн Сок Еля.