«Кинжалы» поразили производства БПЛА на Украине после налетов дронов на регионы

МО заявило о массированном ударе по Украине в ответ на террористические атаки

Ночью 4 июля российские войска нанесли массированный дальнобойный удар по Украине в ответ на террористические атаки со стороны киевского режима. Среди пораженных целей — предприятия по производству БПЛА и FPV-дронов, сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВС РФ нанесли удар аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», высокоточным дальнобойным оружием и ударными дронами. В результате атаки поражены промышленные объекты, на которых разрабатывали и производили беспилотники и FPV-дроны, прочие роботизированные мобильные комплексы и другую аппаратуру военного назначения в Киеве. Кроме того, высокоточным ударом поражена инфраструктура военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили в оборонном ведомстве России.

Ранее военные ресурсы сообщали, что после российского удара в Киеве горели академия СБУ и аэропорт Жуляны.

До этого украинские БПЛА устроили налеты на российские регионы, в том числе на Удмуртскую Республику. Утром 4 июля глава региона Александр Бречалов говорил, что в Удмуртии нейтрализовали три вражеских дрона.