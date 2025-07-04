Глава региона Бречалов: третий вражеский беспилотник сбили в Удмуртии

В Удмуртии продолжают отражать атаку вражеских беспилотников. Благодаря мерам радиоэлектронной борьбы третий украинский дрон был ликвидирован, сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов в Telegram-канале .

Он подчеркнул, что БПЛА не долетел до цели. Бречалов отметил, что при этом опасность сохраняется, и призвал граждан следить за информацией.

Глава Удмуртии попросил не подходить и не трогать обломки беспилотников. Он напомнил водителям и пешеходам о правилах безопасности. В том числе нельзя находиться на открытой местности.

«Мы периодически будем включать тревожные сирены и вас информировать. Спасибо за понимание», — заявил Бречалов.

Ранее ВСУ атаковали Ижевск беспилотником «Чаклун». В видео показан момент ликвидации дрона. Видно, что в БПЛА прилетает ракета, затем раздается мощный взрыв.