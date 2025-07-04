сегодня в 10:25

Академия СБУ и аэропорт Жуляны пылают в Киеве после атаки ВС РФ

На карте пожаров NASA видно, что после российской атаки на Киев пылают академия СБУ и аэропорт Жуляны, где находились военные склады и батареи ЗРК Patriot, сообщает Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».

Что или кто находился в академии СБУ, не сообщается. Пожар в аэропорту носит масштабный характер.

В ночь на 4 июля Киев подвергся российской атаке. Беспилотники и ракеты ударили по военным целям. Некоторые из них Киев размещает вблизи жилой застройки.

Тем временем американский президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение запасов.