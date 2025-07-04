Когда отдых нужен срочно: врач назвала главные сигналы перегрузки от работы

Постоянная усталость, раздражительность, потеря интереса и даже проблемы с давлением — все это может говорить о том, что организм работает на износ из-за переработок, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Ирина Крашкина.

«Есть несколько сигналов, которые прямо указывают на то, что нужно менять ритм жизни из-за переработки. Один из самых очевидных — это постоянная усталость. Даже если вы спите достаточно и вроде бы отдыхаете, все равно чувствуете себя разбитым — это уже звоночек: организму нужна настоящая передышка», — сказала Крашкина.

Она добавила, что еще один признак — это раздражительность и высокий уровень стресса. Когда вы начинаете нервничать по мелочам, срываться без серьезных причин, значит, идет перегрузка — психическая или физическая.

«Также стоит обратить внимание на потерю интереса. Если дело, которое раньше радовало, больше не приносит удовольствия, или вы вообще не хотите к нему возвращаться — это может быть связано с выгоранием», — рассказала психотерапевт.

Крашкина отметила, что также не стоит игнорировать физические проявления. Головные боли, скачки давления, проблемы с желудком — все это часто сопровождает эмоциональное и психическое истощение. Такие сигналы нельзя оставлять без внимания.

5 июля будет отмечаться День трудоголика. Этот неофициальный праздник придумали в США, чтобы привлечь внимание к проблемам выгорания, хронической усталости, нарушениям сна и серьезным заболеваниям.