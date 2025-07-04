Неизвестный перевел стоящие 2 млрд долларов биткоины, которые не трогали 14 лет

Кто-то перевел с двух криптокошельков стоящие 2 млрд долларов биткоины, которые никто не трогал 14 лет. В настоящее время новый владелец биткоинов неизвестен, сообщает РБК .

В пятницу утром с двух старых кошельков было переведено 20 тыс. биткоинов. По текущему курсу это более 2 млрд долларов. Оба кошелька были созданы в апреле 2011 года, когда стоимость биткоина составляла примерно 0,78 доллара. С тех пор цена выросла более чем в 140 тыс. раз.

Монеты были переведены на новые кошельки, которые не связаны с биржами. С момента перевода средств не было никаких операций, что уменьшает вероятность немедленной продажи монет.

Примечательно, что средства были переведены крупной суммой без предварительной «пробной» транзакции. При таких операциях обычно сначала отправляют небольшую часть, чтобы проверить безопасность и точность перевода.

Ранее стало известно, что на российском рынке появились инвестиционные полисы с привязкой к динамике курса биткоина. При этом доступ к ним открыт только для квалифицированных инвесторов. Это первый шаг к легализации криптовалют в России.