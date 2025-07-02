На финансовом рынке сделан новый шаг к легализации криптовалют в России

На российском рынке появились инвестиционные полисы с привязкой к динамике курса биткоина. Однако говорить об их массовости пока рано — доступ к ним открыт только для квалифицированных инвесторов. Тем не менее сам факт появления такого инструмента на рынке — положительный сигнал, заявил РИАМО главный аналитик Bitget Research Райан Ли.

По его мнению, это первый шаг к легализации криптовалют в рамках регулируемой финансовой среды, а также к дальнейшему расширению линейки инвестиционных решений для разных категорий клиентов.

«Хотя такие инструменты пока доступны исключительно квалифицированным инвесторам, мы наблюдаем важный прецедент: крупные страховые компании начинают интегрировать криптоактивы в традиционные финансовые решения. Это говорит о росте интереса к криптовалютам со стороны игроков финансового рынка и о попытке адаптироваться к меняющемуся запросу инвесторов», — комментирует Ли.

Криптовалюты явно интересуют российских инвесторов, подчеркивает эксперт. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за несколько недель после того, как на Мосбирже стартовали торги расчетными фьючерсами на акции биткоин‑ETF — iShares Bitcoin Trust (тикер IBIT) от BlackRock, торги набрали значительный объём — выросли до 1 млрд рублей в день и вошли в топ‑30 срочного рынка по активности, приводит данные Ли.