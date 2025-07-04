На очистных сооружениях в Красноармейске началось техобслуживание аэротэнков

На очистных сооружениях Красноармейска начались плановые работы по техническому обслуживанию аэротэнков. Это один из ключевых элементов системы биологической очистки сточных вод на городских очистных сооружениях, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Он представляет собой проточный резервуар, в котором сточные воды насыщаются кислородом при помощи системы аэрации. В этих условиях происходит активная жизнедеятельность аэробных микроорганизмов, которые разлагают органические загрязнения, содержащиеся в сточных водах.

В процессе прохождения через аэротэнк сточные воды подвергаются глубокой биологической очистке, что позволяет значительно снизить уровень загрязняющих веществ перед их последующей доочисткой и сбросом в водоёмы. Эффективность работы аэротэнков напрямую влияет на общее качество очистки сточных вод и состояние окружающей среды.

Регулярное техническое обслуживание аэротэнков необходимо для обеспечения стабильной работы очистных сооружений, предупреждения внештатных ситуаций и соблюдения экологических и санитарных норм. Мероприятия направлены на поддержание бесперебойной и эффективной работы системы водоочистки.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой