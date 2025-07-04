Любит — не любит: самые интересные гадания на Ивана Купалу

В ночь с 6 на 7 июля наши предки отмечали этот таинственный языческий праздник: купались в реке, играли, ворожили на судьбу и проводили магические ритуалы. Самые популярные гадания на Ивана Купалу — в материале РИАМО.

Как гадали на Ивана Купалу на Руси

Гадали славяне обычно в Купальную ночь: наши предки верили, что в это время природа оживает, например, вода превращается в вино, растения разговаривают, а в земле даже можно найти сокровища. Славяне хотели заглянуть в будущее или узнать имя суженого. Проводить обряд старались поздно вечером, в хорошем настроении, в компании друзей или родных. Использовали для гадания в основном травы и цветы.

Топ-11 гаданий гаданий на Ивана Купалу

1. Гадание по купальским венкам из 12 трав

Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Чего ждать в ближайшем году — расскажет венок. Его нужно было сплести из любых 12-ти трав, отнести к реке и опустить в воду. Венок поплыл — ждите крутых перемен, например, замужества. Пошел ко дну — плохие новости, прибился к берегу — жизнь будет течь в привычном русле.

2. Гадание по кругам на воде

Можно было загадать желание и проверить: сбудется оно или нет. Нужно лишь бросить небольшой камушек в воду и посчитать, сколько кругов разошлось от этого камня. Четное число — ваше желание должно сбыться. Нечетное — увы, но нет.

3. Гадание по встречному

Фото - © Ingram Publishing / Фотобанк Лори

По первому встречному в этот вечер можно было заглянуть в будущее. Только бы верно все растолковать. Собака встретилась — встретится любимый мужчина, кошка — в ближайший год его не будет. А купить свадебное платье с фатой не помешает, если встретилась поющая птица.

4. Гадание по венкам

Венки и здесь помогут: сообщат, будет ли свадьба в этом году и откуда ждать жениха. Поздно вечером его нужно опустить с зажженной свечкой в воду. Если «травяной предсказатель» поплыл прочь — жди свадьбы и самого суженого. Он придет с той стороны, куда уплыл венок. Если венок прибило к берегу — этот год будет без замужества.

5. Гадание на имя

Фото - © Aleksandr Golubev / Фотобанк Лори

Хочется узнать имя будущего суженого? Запросто: нужно лишь в ночь на Ивана Купалу пойти в поле и сорвать там растение с закрытыми глазами. Первая буква названия травы, которую сорвали, — это первая буква имени возлюбленного. Например, если попался подорожник — жениха будут звать Петр или Павел.

6. Гадание по двум травинкам

Любит или не любит суженый — подскажут травинки. Достаточно сорвать в поле две травинки, назвать одну своим именем, а другую — именем возлюбленного. Потом повесить их дома и смотреть: как поведут себя завянувшие стебельки. Если они тянутся друг в другу — любовь взаимна, если нет, то суженый, скорее всего, равнодушен.

7. Гадание по двум ромашкам

Фото - © Алексей Баринов / Фотобанк Лори

Ромашка тоже готова поведать, что вас ждет на любовном фронте. Вечером славяне брали две ромашки, отрывали бутоны от стебельков и пускали по реке. Если они будут плыть рядом — быть вам вместе в любви и согласии. Не надеяться на взаимность придется, если бутоны поплыли отдельно друг от друга.

8. Гадание на подорожнике

Подорожник способен послать во сне образ любимого — так думали наши древние предки. Нужно только все сделать правильно: сорвать зеленый листик этого растения, положить дома под подушку. А затем хорошо попросить: «Подорожник, ты растешь возле дороги, все примечаешь и все знаешь. Покажи во сне моего суженого». Не было сомнений: во сне обязательно явится будущий жених.

9. Гадание по костру

Фото - © Олег Жуков / Фотобанк Лори

И костер был в эту магическую ночь предсказателем. Его разжигали обычно вблизи рек, и горел он до самого утра. Если юноша и девушка перепрыгнули через огонь за руки, ни разу не расцепив их, — они идеальная пара. Искры от костра при этом сулили свадьбу.

10. Гадание по воде из колодца

Вода — еще один важный символ Купальной ночи. И она, по древним поверьям, готова показать образ будущего супруга. Девушки с наступлением полуночи приходили к старому колодцу — обычно с подругами. Чтобы вода открыла тайны — важно произнести магические слова. Например: «Суженый-ряженый, покажись в водице, явись мне — как есть во лице». А вот появился ли образ возлюбленного, наверняка узнать у подружки сложно. На следующее утро нельзя обсуждать предсказания. Иначе не сбудется.

11. Гадание по купальскому хороводу

Фото - © Алексей Баринов / Фотобанк Лори

В хороводе можно тоже узнать о своей судьбе. Было это так. Вместе с самой красивой девушкой из общины подруги заплетали венки. Потом шли в лес: водили вокруг нее хоровод и напевали при этом обрядовые песни. Красавица же должна была с закрытыми глазами раздать венки своим спутницам. Достался свежий венок — ждет счастливый брак и богатство, увядший или некрасивый — неудачное замужество и бедная жизнь.

Отношение церкви к дню Ивана Купалы

Фото - © Храм Космы и Дамиана в Жуковском/Медиасток.рф

Молодой и красивый богатырь с магическими способностями по имени Иван, с венком из цветов на голове — еще один символ этого дня. Однако церковь не приняла прекрасного Ивана Купалу родом из славянских мифов: она предложила отмечать 7 июля Рождество Иоанна Предтечи. Православная церковь относится к Ивану Купале отрицательно: попытка заглянуть в будущее, по мнению священнослужителей, — большой грех.