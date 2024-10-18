В Израиль вторглась вооруженная группа из Иордании

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Бойцы ЦАХАЛ вступили в перестрелку с лазутчиками из Иордании

Бойцы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили о проникновении в страну группы вооруженных людей со стороны Иордании. Началась перестрелка между военнослужащими и лазутчиками, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

Информации о потерях сторон пока не приводится. Численность группы вторжения устанавливается.

17 октября израильские военные ликвидировали лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара. После гибели главаря организации ее временным руководителем стал Халед Машаль.

По данным американской газеты The New York Times, Синвара убили во время «обычного патрулирования» на юге сектора Газы. Израильские военные не предполагали, что столкнулся с «целью № 1», и установили его личность только после осмотра трупов трех ликвидированных радикалов. Одним из убитых членов ХАМАС оказался Яхья Синвар.