Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара

Халед Машаль взял на себя должность исполняющего обязанности главы движения ХАМАС. Это произошло после гибели предыдущего руководителя Яхьи Синвара, сообщает «Интерфакс» .

Об этом сообщил ливанский телеканал LBCI, ссылаясь на свои осведомленные источники. По их сведениям, сегодня Машаль отвечает за все коммуникации ХАМАС с ключевыми сторонами, которые принимают участие в переговорах, и решение проблем с заключенными.

Кроме того, руководство организации проинформировало официальных лиц в Турции, Катаре и Египте о гибели главы политбюро Яхьи Синвара. Это произошло во время операции в Тель-аль-Султане.

В ХАМАС подчеркнули, что после убийства Синвара переговоры с Израилем об обмене пленными и прекращении военных действий на территории сектора Газа становятся более трудными и запутанными.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил убийство руководителя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Операцию по ликвидации провели 16 октября.