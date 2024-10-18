Халед Машаль возглавил ХАМАС после гибели Яхьи Синвара
Халед Машаль взял на себя должность исполняющего обязанности главы движения ХАМАС. Это произошло после гибели предыдущего руководителя Яхьи Синвара, сообщает «Интерфакс».
Об этом сообщил ливанский телеканал LBCI, ссылаясь на свои осведомленные источники. По их сведениям, сегодня Машаль отвечает за все коммуникации ХАМАС с ключевыми сторонами, которые принимают участие в переговорах, и решение проблем с заключенными.
Кроме того, руководство организации проинформировало официальных лиц в Турции, Катаре и Египте о гибели главы политбюро Яхьи Синвара. Это произошло во время операции в Тель-аль-Султане.
В ХАМАС подчеркнули, что после убийства Синвара переговоры с Израилем об обмене пленными и прекращении военных действий на территории сектора Газа становятся более трудными и запутанными.
Ранее ЦАХАЛ подтвердил убийство руководителя политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Операцию по ликвидации провели 16 октября.