«Чисто случайно»: вскрылись неожиданные подробности убийства главаря ХАМАС

Израильские военные, которые 17 октября уничтожили лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, изначально не думали, что встретят его. Перестрелка бойцов ЦАХАЛ с Синваром и его людьми завязалась во время «обычного патрулирования» на юге сектора Газы, хотя ЦАХАЛ охотился за главарем радикалов больше года, сообщает газета The New York Times .

Все произошло во время стандартного патрулирования территории. На юге Газы израильский патруль встретил трех членов ХАМАС, после чего завязал с ними перестрелку. Палестинские радикалы укрылись в здании, по которому вскоре прилетели беспилотники ЦАХАЛ.

После окончания боя армейцы решили осмотреть трупы и поняли, что уничтожили человека, очень похожего на Яхью Синвара — «цель № 1» для разведки Израиля. Именно его считали одним из идеологов атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.

«Более года, когда десятки тысяч жителей Газы были убиты, Синвар ускользал от всех сил израильских военных и служб безопасности, которые использовали все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы найти и убить его», — пишет американское издание.

До этого многие считали, что главарь ХАМАС осел в подземельях Газы и «окружил себя заложниками» из Израиля.

Факт ликвидации Яхья Синвара подтвердили после анализа его ДНК.