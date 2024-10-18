«Чисто случайно»: вскрылись неожиданные подробности убийства главаря ХАМАС
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Израильские военные, которые 17 октября уничтожили лидера радикального палестинского движения ХАМАС Яхью Синвара, изначально не думали, что встретят его. Перестрелка бойцов ЦАХАЛ с Синваром и его людьми завязалась во время «обычного патрулирования» на юге сектора Газы, хотя ЦАХАЛ охотился за главарем радикалов больше года, сообщает газета The New York Times.
Все произошло во время стандартного патрулирования территории. На юге Газы израильский патруль встретил трех членов ХАМАС, после чего завязал с ними перестрелку. Палестинские радикалы укрылись в здании, по которому вскоре прилетели беспилотники ЦАХАЛ.
После окончания боя армейцы решили осмотреть трупы и поняли, что уничтожили человека, очень похожего на Яхью Синвара — «цель № 1» для разведки Израиля. Именно его считали одним из идеологов атаки на еврейское государство 7 октября 2023 года.
«Более года, когда десятки тысяч жителей Газы были убиты, Синвар ускользал от всех сил израильских военных и служб безопасности, которые использовали все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы найти и убить его», — пишет американское издание.
До этого многие считали, что главарь ХАМАС осел в подземельях Газы и «окружил себя заложниками» из Израиля.
Факт ликвидации Яхья Синвара подтвердили после анализа его ДНК.