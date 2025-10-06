В Госдуме назвали условие для отправки срочников на СВО

Депутат Колесник: срочники могут участвовать в боевых действиях при прорыве ВСУ

Солдат срочной службы могут привлекать к участию в СВО при прорыве противника на приграничные территории России, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В остальных случаях срочники, которые не являются контрактниками, не участвуют в боевых действиях, сообщает «Абзац» .

«Однако в случае пересечения российской границы вооруженными формированиями ВСУ срочники в соответствии с Уставом ВС РФ и присягой могут защищать наши рубежи», — сказал законодатель.

Колесник подчеркнул, что солдат-срочников могут отправить на СВО только при «внезапном прорыве противника на нашу территорию».

С 1 октября в России начался осенний призыв в армию. До 31 декабря в войска хотят призвать 135 тысяч мужчин в возрасте 18-30 лет. В Генштабе сообщали, что призывникам будут рассылать в том числе электронные повестки, за неявку по которым грозят ограничения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.