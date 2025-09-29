Путин подписал указ о призыве в армию 135 тысяч россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Согласно планам, на срочную службу призовут 135 тысяч молодых людей, сообщают РИА Новости .

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2025 года. В войска отправят мужчин в возрасте 18-30 лет, не находящихся в запасе, не имеющих отсрочки и годных по состоянию здоровья.

В Генштабе сообщали, что теперь призывникам будут рассылать электронные повестки, за неявку по которым грозят ограничения.

«Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», — добавлял замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

