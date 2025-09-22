сегодня в 12:58

Призывников осенью этого года будут оповещать электронными повестками

Осенний призыв на службу в российскую армию начнется 1 октября. Призывников будут оповещать электронными повестками, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Осенний призыв в российскую армию в этом году пройдет с использованием госинформсистемы «Единый реестр воинского учета», подчеркнул он.

«Однако от напечатанных повесток мы не отказались, они по-прежнему юридически значимы», — заявил вице-адмирал.

Уведомления об электронных повестках будут приходить в личный кабинет на Госуслугах. При неявке по электронной повестке по истечению 20 дней будут применяться ограничительные меры.

По его словам, осенний призыв в армию пройдет с 1 октября по 31 декабря в плановом порядке, он не связан с проведением СВО.

Весенний призыв в российскую армию выполнен в полном объеме, в войска направлены 160 тыс. человек.

