В Солнечногорске на станции Подсолнечная провели рейд по безопасности

Профилактический рейд прошел 22 мая на станции «Подсолнечная» в Солнечногорске. Пассажирам напомнили о правилах поведения на железной дороге и раздали информационные листовки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации городского округа, ГКУ Московской области «Административно-пассажирская инспекция», «Московско-Тверской пригородной пассажирской компании», а также волонтеры молодежного центра «Подсолнух».

Участники рейда напомнили пассажирам, что пересекать пути необходимо только по пешеходным переходам и специально оборудованным настилам. Перед переходом важно убедиться в отсутствии поезда, не отвлекаться на гаджеты, снимать наушники и не подходить близко к краю платформы.

«Информирование граждан в таком формате мы проводим каждую неделю. Его цель — предупредить случаи травматизма и нарушения правил безопасности на железнодорожном транспорте. Маленьким и взрослым пассажирам напоминают о правилах поведения вблизи железнодорожных путей и важности соблюдения мер предосторожности», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Кроме того, сотрудники отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации ежедневно дежурят на станциях. Они пресекают переход путей в неположенных местах и другие нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.