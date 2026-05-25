Армрестлеры Лотошина выиграли пять медалей на турнире в Конакове

Спортсмены команды «Лотошинские медведи» 24 мая завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на открытом турнире по армрестлингу «Сила на Волге» в Конакове Тверской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие команды из Тверской области, Москвы и Подмосковья. Лотошино представляли шесть спортсменов, которые в общей сложности выиграли пять медалей.

Иван Веденеев стал победителем в категории до 75 кг, заняв первые места на правой и левой руках. Валентин Савченко также выиграл обе руки в категории до 95 кг. Серебряные медали завоевали Алексей Андросов в категории свыше 95 кг и Максим Блинов в категории до 75 кг. Давид Веденеев стал третьим в категории до 95 кг на обеих руках. Павел Орлов занял четвертое и пятое места в категории до 85 кг.

Тренер команды Виктор Громов отметил, что при отсутствии командного зачета лотошинские спортсмены собрали наибольшее количество наград.

«Мы больше всех взяли медалей, и если бы был командный зачет, стали бы первыми с большим отрывом. В этом году «Лотошинские медведи» выступили уже на семи турнирах и ни разу не уезжали без медалей», — рассказал Виктор Громов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.