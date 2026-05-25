В Солнечногорске открыли две авторские выставки

Две авторские выставки открылись 24 мая в музейно-выставочном комплексе «Путевой дворец» в Солнечногорске. Жителям представили проект «Прекрасное далеко…» живописца Дмитрия Козлова и фотовыставку «Я рядом» Жанны Фашаян, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка Дмитрия Козлова посвящена старой Москве, ее эстетике, пейзажам и культуре. Член союза художников России и доцент кафедры живописи Кирилло-Мефодиевской академии около десяти лет пишет столицу. Свой жанр он называет «пружинизм»: предметы и пространство на полотнах сжимаются, распадаются и закручиваются в спираль.

«Главное — пропустить через призму своего видения дух эпохи и передать настроение, эмоции зрителю. Мне нравится эстетика 1960–1970-х годов: машины, одежда, здания, реклама, шрифт. Все композиции я собираю сам на основе старых эскизов, музейных зарисовок и материалов из сети. Это все мои дети», — поделился Дмитрий Козлов.

По словам художника, он постоянно ищет новые технические приемы и за годы работы создал более 5 тыс. картин. Его произведения экспонировались в Германии, где он преподавал в Марбургском университете, и находятся в частных коллекциях европейских стран. На открытии в Солнечногорске одну из работ автор подарил посетительнице.

Фотовыставка Жанны Фашаян «Я рядом» рассказывает три документальные истории о людях с необычными профессиями: больничном клоуне из Санкт-Петербурга, московской сестре милосердия и кинологе-терапевте из Самары. Проект посвящен их добровольной и безвозмездной помощи. Каждую серию сопровождают QR-коды с дополнительной информацией.

«Я документальный фотограф и журналист, и мне важно рассказывать о таких людях. Пока они есть, можно верить в добро. Я сама много лет была волонтером и поняла, что могу помогать через творчество», — сказала Жанна Фашаян.

Выставки будут работать до 5 июля по адресу: г. о. Солнечногорск, ул. Красная, д. 84, МВЦ «Путевой дворец».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.