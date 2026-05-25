Танцоры из Лобни стали призерами Всероссийского конкурса в Москве

Хореографические коллективы «Изумруд» и «Овация» из Лобни 23 мая выступили на всероссийском конкурсе «Космический путь» в Москве и завоевали призовые места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурс танцевального мастерства «Космический путь» прошел на сцене Московского концертного зала «Космос». В нем представили более 160 номеров от творческих коллективов и солистов из Подмосковья, Москвы и Тверской области.

Хореографический ансамбль «Изумруд» Дома культуры «Луговая» стал лауреатом III степени за номер «Легенда Грузии» в смешанной возрастной группе до 16 лет. Софья Макарова заняла второе место в сольной номинации «Танцы народов мира» с номером «Бурзяночка».

Коллектив «Овация» центра досуга «Восточный» получил диплом лауреата III степени в номинации «Эстрадный танец» за композицию «Долгожданный дождь» в смешанной возрастной группе до 16 лет. Артистов к месту проведения конкурса доставили на фирменном автобусе команды главы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.