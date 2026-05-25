В Лосино-Петровском округе 29 мая проведут «Веселые старты»

Серия спортивных и игровых программ пройдет с 25 по 29 мая в парках Лосино-Петровского округа Подмосковья. Жителей приглашают на «Веселые старты», эстафеты и викторины, все мероприятия бесплатные, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Лосино-Петровском парке 25 мая на детской площадке в 16:00 состоится игровая программа «Добрые дела». В 16:30 начнется спортивно-игровая программа «Дай пять!», а в 17:00 пройдет викторина «Что для вас значит доброе дело?».

29 мая в этом же парке в 16:00 проведут спортивно-игровую программу «Веселые старты». В 16:30 участников ждут эстафеты «Быстрый как пантера».

В Свердловском парке 27 мая на сцене в 16:00 организуют спортивную программу «Быстрее, выше, сильнее». В 16:30 пройдет игровая программа «Развлекайка», в 17:00 — веселые старты «В здоровом теле...», а в 17:30 — викторина «ЗОЖ — наш выбор».

Все мероприятия имеют возрастное ограничение 0+. Актуальную информацию можно узнать в официальных каналах парков в MAX, «ВКонтакте» и Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.