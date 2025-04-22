Госдеп США: готовность РФ к переговорам с Украиной — очень хороший знак

«Это является очень хорошим знаком», — отметила она в интервью Fox Business.

Между тем депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украина не признает утраченные территории российскими. Киев будет считать их якобы «оккупированными».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что даже если бы в Кремле было известно содержание мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, его бы не стали выносить на публику.

* Лицо внесено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.