В Госдепе США позитивно оценили готовность России к переговорам с Украиной
Госдеп США: готовность РФ к переговорам с Украиной — очень хороший знак
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Официальный представитель Государственного департамента США Тэмми Брюс позитивно оценила готовность России к проведению переговоров с Украиной, сообщает «ФедералПресс».
«Это является очень хорошим знаком», — отметила она в интервью Fox Business.
Между тем депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что Украина не признает утраченные территории российскими. Киев будет считать их якобы «оккупированными».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что даже если бы в Кремле было известно содержание мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине, его бы не стали выносить на публику.
* Лицо внесено Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.