В ГД хотят обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков

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В Госдуме предложили обязать операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков, сообщил в Telegram-канале председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

По его словам, угроза телефонного мошенничества увеличивается. При этом для многих граждан, особенно пожилых, самостоятельная загрузка на телефон программ фильтрации звонков вызывает финансовые и технические трудности.

«Фильтрация мошеннических звонков должна стать обязательной бесплатной услугой», — отметил он.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, почему шутки над телефонными мошенниками могут быть опасны.

Как отметил эксперт, существуют два варианта сценария, которыми могут воспользоваться мошенники, если попытаться над ними поиздеваться.