Стало известно, почему нельзя шутить над телефонными мошенниками
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Заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил, почему шутки над телефонными мошенниками могут быть опасны, сообщает RT.
Как отметил эксперт, существуют два варианта сценария, которыми могут воспользоваться мошенники, если попытаться над ними поиздеваться. Первым вариантом является запись дипфейка. Нынешним технологиям и ИИ достаточно 20-25 секунд для записи человеческой речи, с помощью которой они впоследствии могут создать дипфейк от имени человека.
Более того, сейчас дипфейки могут повторять манеру общения, интонации и различные голосовые реакции жертвы, пояснил эксперт. Дальше эту технологию мошенники будут использовать для того, чтобы выпрашивать деньги у родственников и знакомых. Юрист предупредил, что взломать некоторые мессенджеры и разослать сообщение всем знакомым не станет трудностью.
Другим сценарием может стать то, что мошенник пометит номер, пытавшегося над ним пошутить человека, и передаст его «в работу» коллегам.
«Коллегам, которые используют иные схемы. Просто, чтобы наказать человека. Такие случаи были. Или вообще доходило до того, что мошенники звонили и угрожали жертве. Говорили, что следят за ней, что надо бояться за свою жизнь и здоровье», — заключил Соловьев.