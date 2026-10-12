Дочка блогерши какает в штаны после насмешки мальчика в туалете детсада

Жительница Подмосковья Марина (имя изменено) рассказала, что ее дочь Алина (имя изменено) не понимает, когда она хочет в туалет «по-большому». Из-за растянутого кишечника, так как она часто и долго терпела, в мозг не поступает информация, что пора сходить в туалет.

Оказалось, что в туалете детского сада над Алиной посмеялся мальчик, после чего у девочки начались проблемы с выходом кала.

«Один врач сказал, что в детских садах запрещают ходить в туалет, но благо наш детский сад это обошло стороной. Просто у нас есть дети, которые просто заходят и смеются», — написала Марина в соцсетях.

Девушка утверждает, что спустя месяцы у проблемы нет лечения, а восстановление долгое.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.