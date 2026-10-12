В России приостановили онлайн-запись на британские визы

Онлайн-запись на британские визы в РФ временно приостановлена с 12 октября. Это связано с техническими работами по обновлению системы, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным визового оператора VFS Global, ограничения касаются не только новых заявителей. Сейчас нельзя посмотреть или перенести уже назначенную запись, а также загрузить подтверждающие документы.

При этом VFS Global не сообщал об отмене назначенных визитов, поэтому отменять поездку в визовый центр не нужно. Документы, которые не удалось загрузить онлайн, необходимо взять с собой. В визовом центре документы бесплатно отсканируют и загрузят в систему.

Когда возобновится онлайн-запись, пока неизвестно. VFS Global заверила, что восстановит работу сервисов в кратчайшие сроки.

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