Телеканал РУ.ТВ объявил победителя конкурса «Страна звучит»

По итогам зрительского голосования победителями Всероссийского конкурса современных клипов на национальных языках «Страна звучит» от телеканала РУ.ТВ стали Галя Vinograd и Galina Kayky из Якутска. Их работа «Superwoman», посвященная женской силе и любви к собственной культуре, будет транслироваться в эфире канала, сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Имена победителей объявили в эфире программы «Тема». Вместе с ведущим Иваном Чуйковым итоги конкурса подвела певица Алсу, ставшая амбассадором проекта. Артисткаотметила, что при выборе финалистов перед жюри стояла непростая задача — выбрать работы, которые смогут представить музыкальное многообразие народов России и при этом найти отклик у широкой аудитории.

«Определить финалистов из такого большого количества заявок было очень сложно. С одной стороны, мы оценивали песню, видеоработу и то, насколько артист вложился в этот процесс. С другой стороны, важно было представить клип в эфире телеканала РУ.ТВ. Он должен был передавать особенности культуры и национальное звучание, но в то же время быть современным, чтобы заинтересовывать зрителей и органично смотреться в ряду других работ. Клип „Superwoman“ был одним из моих фаворитов, потому что в нем есть то самое сочетание колорита и актуальной подачи», — подчеркнула Алсу.

Клип «Superwoman» раскрывает образ современной женщины, которая преодолевает трудности, сохраняет свою индивидуальность и становится героем собственной жизни, не теряя женственности. В композиции электронные биты сочетаются с традиционным звучанием якутского музыкального инструмента — хомуса, на котором играет Galina Kayky. Такое решение подчеркивает бережное отношение артисток к культурному наследию своего народа.

Конкурс «Страна звучит» прошел в рамках Года единства народов России и объединил исполнителей из 43 регионов. За время приема заявок участники прислали более 150 работ на чеченском, башкирском, бурятском, луговомарийском, осетинском, татарском, тувинском, удмуртском, чувашском, эвенском, эрзянском, якутском и других национальных языках.

По итогам предварительного отбора в финал вышли восемь клипов исполнителей из Салехарда, Якутска, Белорецка, Казани, Можги, Пушкино и Уфы. С 21 сентября по 4 октября зрители голосовали за понравившиеся работы, выбирая победителя. Теперь они смогут увидеть клип «Superwoman» в эфире канала.

Конкурс «Страна звучит» продолжил инициативы телеканала РУ.ТВ по поддержке культурного наследия народов России. Проект помог открыть новые имена, познакомил зрителей с музыкальными традициями разных народов и дал исполнителям возможность поделиться своим творчеством на родном языке.