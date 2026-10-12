Проект «Команда Добра» из Балашихи вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Продолжается народное голосование в шестом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ. В числе подмосковных финалистов — проект «Команда Добра», созданный жительницей Балашихи Еленой Жаровой. Инициатива представлена в номинации «Герои нашего времени», сообщает пресс-служба организаторов.

Проект вырос на базе Ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и объединил уже свыше 2 тыс. жителей округа. Главная задача сообщества — системная и адресная помощь военнослужащим:

— Более 695 тонн гуманитарных грузов отправлено за все время работы (продукты, медикаменты, средства гигиены, экипировка и персональные посылки).

— 12 000 маскировочных сетей волонтеры сплели и передали на передовую к 10 октября.

Благодаря взаимодействию с Общественной палатой Балашихи и региональными структурами волонтерская работа выстроена на постоянной основе, а не от случая к случаю. При этом лидер движения Елена Жарова подчеркивает, что сохранение человеческого контакта остается главным: для команды принципиально важно знать потребности бойцов и собирать помощь адресно. Сейчас опыт сообщества постепенно перенимают и за пределами округа.

Отдать свой голос за проект можно до 15 октября включительно двумя способами: на официальном сайте премии #МЫВМЕСТЕ: авторизоваться через «Госуслуги», выбрать номинацию «Герои нашего времени» и проголосовать за Елену Жарову, а также в приложении МАХ через специализированного чат-бота премии в аналогичной номинации.