Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Евгений Семибратов считает, что некоторые страны ЕС не хотят брать на себя новые обязательства по поддержке Украины.

«Страна фактически начинает работать исключительно на проценты для выплат ранее предоставленных кредитов. И ряд стран ЕС это понимает, не хочет брать на себя эти обязательства, поскольку украинский проект и так высосал слишком много ресурсов», — отметил Семибратов.

По мнению политолога, Брюссель намерен продолжать свою стратегию, добиваясь от Киева уступчивости, в том числе в вопросах набора граждан на военную службу. Семибратов полагает, что ЕС будет поддерживать Украину даже за счет собственного населения, пока Киев пополняет вооруженные силы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение бюджета ЕС с возможным включением средств для Украины, заявил, что союз собирается тратить деньги на войну, а не на мир.

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