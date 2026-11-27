Иркутская пенсионерка устроила драку с инспекторами ГАИ, пытаясь не отдать эвакуатору внедорожник сына. Land Cruiser остановили, потому что 19-летний водитель был без прав и ОСАГО, и машину собирались увезти на спецстоянку, пишет Babr Mash .

Мать молодого водителя приехала на место и сразу перешла в наступление. Пенсионерка спорила с инспекторами, дергала дверь патрульного автомобиля, а потом села в машину сына и наотрез отказалась выходить. Доставать ее пришлось силой. Тогда женщина ударила одного полицейского в поясницу, а второго по бедру.

Третьему инспектору досталась порция отборной брани при посторонних, и сотрудникам пришлось вызывать второй экипаж. Дебоширку закрыли в изоляторе на сутки.

Первый приговор оказался суровым — 230 тыс. рублей штрафа. В апелляции суд учел, что оба пинка случились почти одновременно, их объединил в один эпизод, а также зачли сутки под стражей. Итоговый штраф утвердили на сумму в 110 тыс. рублей.

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