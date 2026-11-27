Евросоюз в ближайшее время продолжит финансовую поддержку Украины, несмотря на сложности с согласованием помощи. Такой прогноз дал политолог Александр Дудчак, сообщает RT .

По мнению Дудчака, большую часть выделенных средств получат европейские производители вооружений для Украины. Политолог связал с этим заинтересованность оружейных концернов в продлении финансирования.

«Пока в своем русофобском угаре руководство ЕС найдет способы выделения этих денег и этой поддержки. Причем по факту большая часть денег останется в Евросоюзе, но уйдет на оплату вооружений для Украины. Именно поэтому пролонгацию таких траншей зачастую лоббируют и сами концерны в ЕС, производящие оружие», — сказал он.

Дудчак считает, что дополнительные средства для Вооруженных сил Украины усугубят экономические проблемы Евросоюза. При этом он не ожидает сокращения помощи в краткосрочной перспективе, несмотря на сопротивление ряда стран, прежде всего Словакии. Если Брюссель не преодолеет разногласия, Германия, по прогнозу политолога, возьмет на себя большую часть расходов в ущерб своим гражданам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что финансирование Украины Евросоюзом негативно скажется на финансовом положении граждан ряда европейских стран.

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