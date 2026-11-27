Фото - © Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО»

сегодня в 16:11

Снесло кабину: жуткое ДТП с фурой произошло в Истре

У одного из грузовых автомобилей практически полностью снесло переднюю часть кабины в результате жесткой аварии на 314-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги в подмосковном муниципальном округе Истра. Фото публикует Telegram-канал « ДТП и ЧП Москва и МО ».

Судя по опубликованным снимкам с места происшествия, на заснеженном и мокром участке трассы вдоль шумозащитного экрана столкнулись два белых фургона. Основной удар пришелся на левую водительскую сторону одного из грузовиков.

У машины вырвало левую дверь, разворотило приборную панель и рулевую колонку. Также смяло крышу и лобовую часть.

На место ДТП прибыли сотрудники скорой помощи и дорожные службы. Возле поврежденных машин выставили сигнальные конусы. Причины аварии неизвестны.

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