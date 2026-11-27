Материал хвои во многом определяет цену и внешний вид искусственной ели. Об отличиях моделей рассказала специалист отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Юлия Гоголева, сообщает RT .

В доступных моделях чаще используют поливинилхлорид (ПВХ): тонко нарезанную пленку крепят на проволочную основу. Иголки получаются плоскими и мягкими, а ветви можно сгибать. Главное преимущество таких елей — пышность при невысокой цене.

Более дорогие модели собирают из литых полиэтиленовых ветвей. Формы позволяют повторить очертания натуральной хвои — голубой ели, сосны или датской пихты. В комбинированных моделях литые ветви размещают снаружи, а ПВХ заполняет пространство у ствола.

«Для комнат с потолками до 2,5 м оптимальны модели высотой 120—150 см, при потолках 2,7—3 м — 180—210 см», — сказала Гоголева.

Эксперт также посоветовала проверить диаметр нижнего яруса: у двухметровой ели он может достигать 140—150 см. Ветви на шарнирах при установке секции опускаются вниз — остается их расправить. Ветви с креплением в пазах устанавливают вручную.

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