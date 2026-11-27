Финал конкурса «Флагманы образования» прошел в Москве с 18 по 21 ноября. На конкурс поступило более 13 000 заявок со всей страны. После отборочных этапов в полуфинал вышли 567 команд, а в решающую стадию попали лишь 100. В их числе — команда школы № 8 из городского округа Мытищи, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участников ждали сложные задачи: разбор кейсов по воспитанию, тест «Антифейк» и проведение реального воспитательного мероприятия для школьников в одной из московских школ.

«Свой проект команда представила в направлении „Преемственность поколений“. Событие „Как на Руси женились“ — о семейных устоях и традициях. „Ценность нельзя объяснить, ее можно прожить в действии“ — главный принцип команды», — отметили в управлении образования администрации городского округа Мытищи.

Полученный в Москве опыт педагоги уже переносят в повседневную работу с классами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.