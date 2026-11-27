Эксперт Национальной технологической инициативы по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский посоветовал зимой создавать видимость жилого дома на даче и вывозить ценные вещи, сообщает RT .

Воров прежде всего интересуют инструменты, садовая техника, электроника, велосипеды и металл. Их, как и документы, лучше вывезти. Запасы еды и теплых вещей стоит сократить, чтобы в доме не поселились бездомные. Окна нужно закрыть плотными шторами, ключи нельзя оставлять под ковриком.

На входную дверь Вишневский рекомендовал поставить два замка: цилиндровый класса взломостойкости 3 или 4 по ГОСТ 5089 под броненакладкой и сувальдный. Для сарая подойдет навесной замок закрытого типа на толстых стальных проушинах.

Дорожку стоит протаптывать раз в одну-две недели и после сильных снегопадов. Об этом можно договориться с соседями.

«Нетронутый сугроб у калитки ясно говорит, что хозяева давно не приезжали», — пояснил Вишневский.

Таймер поможет включать свет вечерами. Камеру лучше выбрать с облачной записью: вор может унести устройство с картой памяти. Наружную камеру стоит направить на калитку и дорожку, чтобы видеть лицо, внутреннюю — на дверь и окна. Без электричества подойдет морозостойкая модель с аккумулятором. Имущество стоит сфотографировать, а серийные номера техники — записать.

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