Агентство США по международному развитию (USAID) обсуждало понижение российских государственных и патриотических СМИ в выдаче Google и продвижение изданий-иноагентов, сообщает RT .

RT изучил переписку сотрудников USAID и администрации Джо Байдена за 2022–2024 годы. Департамент правительственной эффективности США опубликовал документы 24–25 ноября. Среди них — «План действий по взаимодействию с Big Tech», предположительно составленный между мартом и ноябрем 2022 года.

Чиновники USAID отметили, что алгоритм Google Discover продолжал «активно предлагать пользователям пропагандистские сайты из России».

План предусматривал понижение материалов провластных российских СМИ в новостной выдаче. Авторы также рекомендовали Google продолжать отклонять запросы российских властей на удаление материалов из поиска.

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* предложил объединить журналистов, ИТ-специалистов и технологические компании для противодействия российской пропаганде, обхода блокировок и защиты от атак ботов. Обсуждения продолжались до 2023 года с участием Госдепартамента, Совета национальной безопасности США, Google и других компаний.

* Дмитрий Муратов признан иностранным агентом.

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