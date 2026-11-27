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Чемпион Москвы по теннису Евтимьев пострадал в «огненном» ДТП

На Комсомольском проспекте в Москве столкнулись сразу 4 автомобиля, после чего загорелась машина Li-9с белорусскими номерами. В результате происшествия пострадали два человека, одним из них оказался 32-летний чемпион Москвы по теннису 2013 года Михаил Евтимьев, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости» .

Предварительно известно, что кроме Li-9c в аварию попали транспортные средства марок Geely, Changan и BMW.

Одним из пострадавших оказался мастер спорта, бронзовый призер командного чемпионата Европы, он выступал в различных турнирах, в том числе международных, а сейчас завершил профессиональную карьеру и тренирует. Второй пострадавший — 50-летний Андрей С.

Установление обстоятельств ДТП взяла под контроль прокуратура Центрального административного округа. Ход доследственной проверки также находится на контроле надзорного ведомства, точное число пострадавших устанавливается, об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в этой аварии травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

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