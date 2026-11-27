4 человека пострадали в «огненной» аварии у Лужников в Москве
0:05
Четыре человека получили травмы в результате массовой аварии с возгоранием на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Участниками столкновения стали автомобили марок Geely, Changan, Li и BMW. После удара китайский внедорожник Li вспыхнул, из-за чего по проезжей части протянулся огненный след длиной порядка 100 метров.
На месте аварии задействованы экстренные службы. Бригады скорой помощи проводят осмотр всех четверых пострадавших.
В пресс-службе московского Дептранса отмечали, что инцидент произошел возле дома 48 по Комсомольскому проспекту, где работают городские службы. Движение транспорта на участке перекрыто.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.