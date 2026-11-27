4 человека пострадали в «огненной» аварии у Лужников в Москве Происшествия сегодня в 15:52 0:05

Четыре человека получили травмы в результате массовой аварии с возгоранием на Комсомольском проспекте в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.