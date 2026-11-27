Благоустройство у озера Долгое в Лыткарине проведут за счет муниципалитета

Территорию у озера Долгое в Лыткарине планируют благоустроить за счет муниципального бюджета. Работы пройдут после восстановления экосистемы водоема, сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация направила в Министерство экологии и природопользования Московской области заявку на включение озера в государственную программу расчистки водоемов. Сейчас министерство рассматривает заявку.

На берегу планируется проложить пешеходные дорожки, оборудовать спуски к воде, установить скамейки и освещение. Концепцию благоустройства разработают вместе с жителями, учитывая их предложения.

Состояние озера остается на контроле муниципальных служб. Сотрудники отдела экологии на регулярной основе проводят обследование водоема и прилегающей территории. Контрольные мероприятия планируется проводить еженедельно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.