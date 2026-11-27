Управляющие компании Подмосковья оштрафовали более чем на 5 млн руб за неделю

Управляющие и ресурсоснабжающие организации из 19 муниципалитетов Подмосковья за текущую неделю получили штрафы на общую сумму 5 млн 852 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Руководящий состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрел 74 административных дела в отношении управляющих и ресурсоснабжающих организаций из 19 муниципалитетов региона.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения лицензионных требований, в том числе грубые, правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, а также правил управления многоквартирными домами. Дела также касались самовольного переустройства или перепланировки помещений и нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Рассмотрение 70 дел завершено. Еще четыре отложены для выяснения юридически значимых обстоятельств. По каждому рассмотренному делу вынесено постановление на основе анализа представленных доказательств. Общая сумма штрафов составила 5 млн 852 тыс. рублей. По 21 делу организациям объявили предупреждения.

Министерство контролирует исполнение выданных предписаний и устранение выявленных нарушений обязательных требований жилищного законодательства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.