Жители Подмосковья могут записаться на личный прием к судебным приставам через сервис «Личный прием граждан» на официальном сайте ведомства. Для этого нужна учетная запись на Госуслугах, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Электронный сервис «Личный прием граждан» на сайте ГУФССП России по Московской области доступен пользователям, зарегистрированным на Госуслугах. Перейти к записи можно двумя способами.

Первый — открыть раздел «Обращения», выбрать «Личный прием граждан», затем «Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России». Второй — нажать синюю кнопку «Запись на личный прием» на главной странице сайта. В обоих случаях нужно нажать «Авторизация по ЕСИА» и войти в личный кабинет на Госуслугах.

Предварительная запись открыта на период не более 30 дней, начиная со следующего дня после текущего. Пользователь может выбрать свободное время и записаться на определенную дату по одному вопросу один раз в сутки. Сервис работает онлайн.

Для бронирования необходимо заполнить все обязательные поля, выбрать дату и время, затем нажать «Запись на личный прием». Копия талона-подтверждения придет на указанный адрес электронной почты.

При записи рекомендуется указать суть вопроса, чтобы должностное лицо могло заранее подготовиться к приему. Это поможет быстрее и эффективнее решить вопрос.

Прием проходит строго в назначенное время. С собой необходимо взять паспорт и талон-подтверждение.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.