Россиянин заявил, что «Дождь»* использовал его лицо в фейковом видео о Крыме

Россиянин Илья Алтухов заявил, что телеканал «Дождь»* выдал сгенерированный ролик с его лицом за рассказ о проблемах с выездом из Крыма. Сам мужчина не был на полуострове больше 10 лет, сообщает RT .

По словам Алтухова, основой для видео стал его старый ролик из Москвы: на заднем плане виден московский трамвай. В опубликованном телеканалом видео мужчина якобы сутки не может покинуть Крым, жалуется на слив топлива и кражу генераторов.

Алтухов рассказал, что «Дождь»* сослался на некий паблик, но найти такую страницу ему не удалось. После его публичного возмущения канал, по словам мужчины, вырезал часть деталей, однако полностью видео не удалил.

Алтухов не исключил обращения в суд и сообщил о намерении обсудить этот вопрос с юристами в семье.

«Хотя, по-хорошему, нужно, конечно. В семье юристы имеются, как минимум консультация с ними будет, есть ли риски для меня от этого всего и как правильно поступить», — сказал он RT.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции России от 20.08.2021.

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