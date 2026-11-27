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В Ярославле воры спустились с потолка ТЦ на веревке и украли золота на 14,3 млн

В Ярославле неизвестные совершили ночное ограбление ломбарда популярной сети ювелирных магазинов. Они забрались внутрь торгового комплекса сверху при помощи веревки, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Инцидент произошел в ночь на 23 ноября в торговом центре «Альтаир» на Ленинградском проспекте. Воры прошли сквозь потолочные перекрытия и спустились на тросе в помещение ломбарда при ювелирном магазине.

Затем налетчики взломали три металлических сейфа. Их добычей стали золотые ювелирные изделия, которые местные жители оставляли под залог.

Совокупный размер материального ущерба превысил 14,3 млн рублей. По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о краже, совершенной в особо крупном размере.

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